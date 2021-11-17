«الكونغرس العالمي لمتلازمة داون» ينطلق افتراضياً غداً في دبي

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً فعاليات «الكونغرس العالمي لمتلازمة داون ـ دبي 2021»، والذي يقام افتراضياً برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويستمر 3 أيام بمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين من المنطقة والعالم. وانتهت اللجنة الوطنية المنظمة للحدث في جمعية الإمارات لمتلازمة داون من وضع اللمسات الأخيرة لأجندة هذا الحدث العالمي الذي تنظمه دولة الإمارات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أجندة ثرية

وقالت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية رئيسة الكونغرس: إن الكونغرس العالمي لمتلازمة داون - دبي 2021 يتميز بأجندة ثرية يقدمها متحدثون رئيسيون من أطباء وأكاديميين وباحثين ومناصرين ذاتيين فعلى مدار 3 أيام سيتم خلالها تقديم 307 عروض تتضمن 167 عرضاً تقديمياً و120 فيديو أدائياً لذوي متلازمة داون و20 بوستر.

وأوضحت: أنه تم إطلاق المنصة الافتراضية والفيديو التعريفي لكيفية استخدامها وتزويد كافة المسجلين بالكونغرس برابط المنصة وبيانات الدخول حيث تتيح المنصة لكافة المشاركين اختيار المواضيع التي تهمهم ووضعها على أجنداتهم لمتابعتها في الأوقات المخصصة لها والمناسبة لهم.

تنوع

وتتنوع العروض التقديمية لذوي متلازمة داون من كافة الفئات العمرية حيث سيتألق المناصرون الذاتيون في عروضهم التقديمية بمواهب وأداء وإنجازات مبهرة يعبرون فيها عن أنفسهم بحرية وتعكس الإهتمام الكبير من قبل الأهالي والحكومات بتقديم أفضل الخدمات لهم بموجب الإتفاقية الدولية في حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة والسياسات والإستراتيجيات والقوانين المحلية وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز