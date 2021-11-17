محمد النقبي: التخفيض يستمر 50 يوم عمل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن قرار تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% من قيمتها سيستمر لمدة 50 يوم عمل رسمي، ابتداء من الحادي والعشرين من الشهر الجاري وحتى الحادي والثلاثين من يناير 2022، كما يترتب على القرار إلغاء كافة النقاط المرورية المترتبة على المخالفات بأنواعها عدا المخالفات المشددة، إضافة إلى إلغاء مدة الحجز المترتبة على المخالفات والمركبات. وأوضح المقدم علاي أن النقاط المرورية المدرجة في الرخصة والنظام لا ينطبق عليها ذلك القرار، داعياً كافة السائقين للاستفادة منه.

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