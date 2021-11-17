مطارات دبي تدعم جهود المحافظة على النحل

المصدر: (دبي - البيان )

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أبرمت مطارات دبي اتفاقية تعاون مع OneHive في مبادرة جديدة للمحافظة على النحل في الإمارات من خلال التزام مشترك لتعزيز رؤية الاستدامة في الدولة على نطاق واسع وترسيخ مكانة منطقة حتا بحسبانها مركزاً ناشئاً للسياحة البيئية. وقع الاتفاقية خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2021 كل من يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة OneHive.

وتعد OneHive واحداً من أكبر منتجي العسل في المنطقة إذ تساهم في أعمال تربية النحل في دولة الإمارات وتدريب النحالين في المنطقة والتعريف بأهمية النحل ودوره في البيئة. وتعمل الشركة تحت إدارة المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة فتقوم بتربية النحل إلى جانب الجهود التي تبذلها في مجال نشر المعرفة والتعليم حول الدور المهم الذي يؤديه النحل والحشرات الملقحة الأخرى لتعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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