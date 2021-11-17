ملياراً صفقات «دبي للطيران» في 3 أيام 260

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجل معرض دبي للطيران 2021 في يومه الثالث عقوداً وصفقات معلنة بقيمة 59.21 مليار درهم، وبذلك يرتفع إجمالي قيمة الصفقات خلال أول 3 أيام من الحدث إلى 260.7 مليار درهم.

ويبلغ عدد الطائرات المتعاقد عليها ضمن الصفقات وخطاب النوايا المعلنة خلال أول ثلاثة أيام من الحدث ما يقارب 492 طائرة ركاب تجارية، و100 طائرة عمودية وطائرات خاصة متوسطة الحجم.

وكان اليوم الأول من الحدث قد شهد إعلان عقود وصفقات بقيمة 138 مليار درهم فيما بلغت قيمة الصفقات المعلنة في يومه الثاني 63.5 مليار درهم.

وفي اليوم الثالث للحدث، بلغت قيمة التعاقدات التي أبرمتها وزارة الدفاع 4.25 مليارات درهم، فيما وقعت شركة إيرباص مذكرة تفاهم مع طيران الجزيرة لشراء 28 طائرة تشمل 20 طائرة من طراز «أيه 320 نيو» فضلاً عن 8 طائرات من طراز «أيه 321 نيو»، وبلغت القيمة الإجمالية لـ 28 طائرة نحو 12 مليار درهم وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة لعام 2018.

كما وقعت إيرباص اتفاقية مع طيران إيبوم النيجرية طلباً مؤكداً لشراء 10 طائرات A220s خلال اليوم الثالث من المعرض بقيمة تقديرية بلغت نحو 3.3 مليارات درهم وفقاً لقائمة آخر أسعار معلنة لعام 2018.

ومن جانبها طلبت جمهورية تنزانيا من شركة بوينغ شراء طائرة 787-8 دريملاينر وطائرة شحن 767-300 وطائرتين من طراز 737 ماكس، وتقدر قيمة الطلب بأكثر من 2.66 مليار درهم حسب الأسعار المعلنة.

ووقعت شركة بوينغ كابيتال المملوكة بالكامل لبوينغ اتفاقية مع شركة «سكاي ون» لبيع ثلاث طائرات من طراز 777-300 في معرض دبي للطيران بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 4 مليارات درهم.

كما أعلنت شركة بوينغ عن طلب جديد لشراء 72 طائرة من طراز 737 MAX من قبل شركة «أكسا اير» وتقدر قيمة الصفقة بـ 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) بالأسعار المعلنة.

وشملت أبرز صفقات اليومين الأول والثاني 255 طائرة من طراز «إيرباص A321neo»، لأربع شركات طيران تابعة لـ«إنديغو بارتنرز»، إضافة إلى 100 طائرة عمودية من شركة «إيروتير» لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، إلى جانب خطاب نوايا شمل 111 طائرة متنوعة من «إيرباص»، لشركة التمويل العالمية «إيرليس كوربوريشن».

وشهد اليوم الثالث من معرض دبي للطيران 2021 إعلان وزارة الدفاع عن إبرام 6 صفقات بقيمة 4 مليارات و257 مليوناً و401 ألف درهم مع شركات محلية ودولية، ليبلغ إجمالي الصفقات المبرمة في أول ثلاثة أيام 16 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 20 ملياراً و781 مليوناً و446 ألف درهم، إذ بلغت صفقات اليوم الأول 5 مليارات و239 مليوناً و207 آلاف، وصفقات اليوم الثاني 11 ملياراً و284 مليوناً و837 ألف درهم.

جاء ذلك بحضور اللواء الركن الطيار إسحاق صالح البلوشي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، والمقدم الطيار سارة حمد الحجري المتحدثة الرسمية باسم معرض دبي للطيران.

من جانبها لفتت المقدم الطيار سارة الحجري إلى أن معرض دبي للطيران في آخر دورة تم عقده بها عام 2019 كان يبلغ إجمالي قيمة الصفقات المبرمة 18 مليار درهم، بينما تجاوز المعرض في نسخته لعام 2021 عشرين مليار درهم في يومه الثالث فقط، متوقعة أن يتم عقد صفقات محلية ودولية متنوعة في باقي أيام المعرض.

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