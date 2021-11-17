«توازن» تخصص 550 مليون درهم للاستثمار في الشركات الناشئة

المصدر: دبي – وام

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أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، الذراع الاستثمارية لشركة توازن القابضة عن تخصيص 150 مليون دولار أمريكي «550 مليون درهم» لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل الدفاع والأمن والتكنولوجيا وتقنيات الطيران وغيرها سواء في السوق المحلي أو العالمي.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية والرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية الصندوق الرامية إلى تنفيذ استثمارات ذات عوائد مالية مجدية والمشاركة في تطوير التقنيات الحديثة ذات الصلة باهتماماتنا الاستراتيجية.

من جهته قال عبدالله ناصر الجعبري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية: «نستهدف شركات ناشئة في قطاعات استراتيجية محددة وتتمتع بإمكانات نمو عالية مع تأثير متنامٍ ونطاق اعمال عالمي المستوى خاصة في أسواق الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والأسواق المحتملة الأخرى».

وأشار إلى أن الصندوق يستهدف قطاعات منها قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وقطاع التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدامات المتعددة والهندسة والابتكار وصناعة الريبوتات والأنظمة الذاتية والمسيرة وتقنيات الطاقة وتكنولوجيا تخدم قطاع الطيران والفضاء غيرها.

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