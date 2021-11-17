420 أسرة ضمن مسح القوى العاملة في الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

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انطلق مركز الفجيرة للإحصاء بتنفيذ الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في إمارة الفجيرة، ويشمل المسح 420 أسرة إماراتية وغير إماراتية، و180 أسرة جماعية موزعة على مناطق الإمارة، بغرض التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة وتوفير المدخلات المعلوماتية لحساب أهم المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالعمل والبطالة، والتعرف على تأثير الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية فيها.

وأكد الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء أن الزيارات الميدانية تم اختيارها في توقيت مناسب للأسر وتحديد الفترة المسائية لتنفيذها، لافتاً بأن تنفيذ مسح القوى العاملة يتم على المستوى الوطني من خلال الشراكة بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز المحلية، باعتبار أن مسح القوى العاملة أحد أهم المسوح الأسرية التي يتم تنفيذها في مختلف دول العالم. وطالب الدكتور سعد جميع الأسر، على التعاون مع الباحث الميداني بتوفير البيانات اللازمة.

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