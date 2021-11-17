«رؤية الإمارات للوظائف» يستقطب المواهب الوطنية إلى سوق العمل

المصدر: دبي - البيان

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تتواصل فعاليات معرض رؤية الإمارات للوظائف 2021، المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، حتى اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، ويضطلع بدور محوري في استقطاب الشباب الإماراتي الطموح والحريص على الانضمام إلى سوق العمل المزدهرة في الدولة، فيما تتطلع نُخبة شركات القطاع الخاص لرفد قواها العاملة بالمواهب الإماراتية خلال المعرض.

من جهته، تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، في المعرض، واطلع على برنامج «التوظيف الذكي»، الذي أطلقته شرطة دبي لتسريع إجراءات التقدم للوظيفة، خاصة وأن البرنامج يوضح الوظائف الشاغرة على اختلاف تخصصاتها، ويعرض شروط كل منها، ويُمكّن المتقدم من وضع كافة بياناته الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونياً بسهولة.

وأوضح المقدم حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، أنه طُرحت شواغر عمل في 21 تخصصاً ومجالاً، شملت البكالوريوس أو الماجستير في البرمجة، وعلوم البيانات، والإحصاء، والتعلم الآلي، والطب العام، والتقنية المالية، والبلوك تشين، والبيانات الضخمة، وعلوم الأوبئة والفيروسات، والعملات الرقمية، وإنترنت الأشياء، وهندسة الحاسب الآلي، ومجال الاستجابة لحوادث CBRN، وعلم الروبوتات، والهندسة الاجتماعية، والأمن السيبراني، وأمن نظم المعلومات، والتمريض، هذا إلى جانب طرح شواغر وظيفية بمسمى مساعد مسؤول دورية مبتدئ، وموظف حراسات، وتنفيذي بيانات إحصائية.

كفاءات

وأكد المقدم أنهم وبمتابعة من اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، يستقطبون أفضل الكفاءات والعقول الشابة في مختلف التخصصات، حرصاً على رفد المنظومة الأمنية الشرطية بالمؤهلين من ذوي الاختصاص، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

تفاهم

وعلى هامش المعرض، وقعت جمارك دبي مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات مع شركة مجوهرات داماس، لوضع إطار تنظيمي للتعاون بينهما لتحقيق التكامل والتنسيق والتعاون فيما بينها بغية تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي، وانطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال.

وقع مذكرة التفاهم كل من محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي، وأنس أبو ناعمة، رئيس القطاع القانوني والموارد البشرية بشركة داماس، وذلك بحضور عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.

وبموجب المذكرة التي تم توقيعها فسوف تساهم شركة داماس في إعداد وتأهيل موظفي الدائرة من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والتدريب العملي على فحص الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة (الأكثر قيمة) وكيفية القيام بالفحص المبدئي لمعرفة الحقيقي والمزيف منها، من خلال مجموعة متخصصة من المدربين والمتحدثين والخبراء، حيث يتم توفير المواد العلمية المتعلقة بهذا الجانب.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية بجمارك دبي: «تحرص جمارك دبي وبتوجيهات من القيادة العليا للدائرة، على تعزيز التعاون مع مختلف الشركات والقطاعات الاقتصادية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة.

وأشاد أنس أبو ناعمة، رئيس القطاع القانوني والموارد البشرية بمجموعة داماس بالاهتمام الذي توليه جمارك دبي للموظفين وسعيها الدائم لتطويرهم واطلاعهم على مستجدات الأمور في العمل الميداني.

فرص

كما تشارك مجموعة إينوك، الشريك الرسمي للطاقة المتكاملة في إكسبو 2020 دبي، في المعرض، وتقدّم خلاله الفرص الوظيفية للمواطنين ضمن مختلف قطاعات المجموعة التي تشمل التنقيب والاستكشاف والمعالجة والتسويق والتوزيع، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية في المجموعة.

وقد تم الكشف عن مجموعة من الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة خلال معرض التوظيف والتدريب الرائد في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: تحرص إينوك على الاستثمار في المهارات الوطنية الصاعدة وتوفير بيئة عمل مثالية تتيح لأبناء هذا البلد المعطاء فرصة تسخير معارفهم وقدراتهم بما يعود بالمنفعة على إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً.

مشاريع

وتغتنم الجهات المشاركة في المعرض الإعلان الأخير الصادر عن حكومة الإمارات باستثمار 24 مليار درهم لتوفير 75 ألف فرصة عمل لمواطني الدولة في القطاع الخاص، كجزء من مشاريع الخمسين.

ومن جانب آخر، يمنح المعرض بحلّته الجديدة المُرشحين لشغل الوظائف فرصةً مثاليةً للتفاعل مع ما يزيد على 80 شركةً رائدةً في القطاعين العام والخاص.

منصة

وقالت بيلدي مافيس، مديرة برنامج اكتساب المواهب العالمية في أرامكس: يُمثل المعرض منصةً مثاليةً للتعرف على المواهب الإماراتية الموجودة في السوق والتفاعل معها واستقطابها، بما ينسجم مع جهودنا المتواصلة في إطار برنامج التوطين وتوفير الفرص الواعدة للشباب الإماراتي.

من جانبه، قال وليد يحيى، المدير العام لشركة ديل تكنولوجيز في الإمارات، والمدير الأول لشؤون خدمات ما قبل المبيعات لدى الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وتركيا لدى الشركة: نلتزم في ديل تكنولوجيز بتطوير بيئة العمل المتنوّعة والداعمة للجميع مع ترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف العمليات.

وتناول مجلس إتش إس بي سي للشباب خلال اليومين الأولين للمعرض الفرص والإمكانات التي يزخر بها عالم إتش إس بي سي من خلال برنامج الخريجين العالمي الخاص به.

وتستضيف فعالية رواد التطور الحضري في يومها الختامي العديد من الجلسات، تقدم إحداها هدى المطروشي أول سيدة إماراتية تعمل في مجال ميكانيك السيارات، حيث تلهم الشابات الإماراتيات لمواصلة تحدي الصور النمطية في سبيل تحقيق أحلامهن. وشملت أجندة الفعالية أيضاً جلسة بعنوان من الأرض إلى المريخ، التي سلّطت الضوء على جهود الشباب الإماراتي، وأدارها كُل من إبراهيم عبد الله المدفع، مهندس نظام التحكم وقائد فريق أنظمة التحكم بمشروع مسبار الأمل، والباحثة مريم يوسف.

أنشطة

تزخر أجندة معرض الإمارات للوظائف بباقة واسعة من الأنشطة التفاعلية، حيث يحظى المرشحون بفرصة إجراء المقابلات المباشرة مع استشاريي التوظيف، وخوض اختبارات الشخصية لإيجاد الوظيفة الأنسب بالنسبة لهم وتعلّم سُبل تطوير رؤية واضحة لأهدافهم.

ويشهد اليوم مشاركة طلبة المدارس لاستعراض مهارات ريادة الأعمال التي لديهم في إطار مسابقة مستقبلي، وهي مسابقة للشركات الناشئة تنظمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تُدعى أبرز المواهب الوطنية إلى المشاركة في سلسلة من تحديات الأعمال الواقعية ضمن تحدي فريق الأحلام.

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