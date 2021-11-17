تعاون بين جامعة دبي ومركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت جامعة دبي مذكرة تفاهم للتعاون ودعم مركز راشد لأصحاب الهمم، وذلك حرصاً من الجامعة على تفعيل المسؤولية المجتمعية من خلال دعم برامج ومشاريع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات النفع العام في إمارة دبي.

وقع المذكرة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي ومريم عثمان مدير عام مركز راشد لرعاية أصحاب الهمم.. وتهدف المذكرة إلى منح أصحاب الهمم الثقة عن طريق دمجهم في محيط من الأسوياء لرسم وصنع مستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً. كما أشادت مريم عثمان بالتعاون مع الجامعة والدعم الذي تقدمه لأبناء المركز من أصحاب الهمم.

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