«درع الوطن» تكرم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: (دبي - وام)

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احتفت مجلة درع الوطن، أمس، بيوبيلها الذهبي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، منذ أن وجه الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بإنشائها في أغسطس عام 1971، وجرت مراسم الاحتفاء على هامش فعاليات معرض دبي للطيران 2021 إذ تم تكريم 50 شريكاً استراتيجياً، وعدد من رؤساء التحرير السابقين للمجلة.

ونيابة عن معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، قال مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع في مستهل الاحتفال.. إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نلتقي اليوم لنحتفل بذكرى مرور خمسين عاماً على تأسيس واحدة من أهم المجلات العلمية المتخصصة في مجال الإعلام العسكري ليس في منطقتنا العربية فقط ولكن أيضاً على المستوى الدولي.

وأضاف خمسون عاماً تمكنت فيها مجلة درع الوطن من أن تصبح مجلة رائدة ونموذجاً ملهماً للإعلام العسكري المسؤول والموضوعي والمتوازن والذي يسعى إلى تعزيز الوعي العسكري الثقافي لدى العسكريين والمدنيين على السواء، وترسيخ قيم التضحية والوفاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وتعزيز الفهم المجتمعي للأدوار بالغة الأهمية التي تؤديها قواتنا المسلحة الباسلة في مختلف الميادين دفاعاً عن الوطن وصوناً لإنجازاته.

وأوضح أن المتابع للمسيرة المهنية للمجلة سيرى أن سر نجاح المجلة واستمرارها يكمن في الدعم الذي لقيته من قبل القيادة الرشيدة.

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