قائد شرطة الشارقة والهلال الأحمر يبحثان التعاون المشترك

المصدر: (الشارقة - وام)

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بحث اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، أمس بمقر القيادة، مع وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز الشارقة برئاسة محمد سالم الجنيبي مدير الهيئة، المواضيع‏ ذات الاهتمام المشترك ‏بين الجانبين في مجالات العمل الخيري وتبادل وجهات النظر حول المقترحات والمشاريع التي يمكن أن ينفذها الجانبان بما ‏يخدم مصلحة الفئات المحتاجة. ‏

وأشاد اللواء سيف الشامسي بجهود الهلال الأحمر التي ترتكز على تقديم يد العون لكل محتاج ودوره الفعال والإيجابي في تعزيز التلاحم بين مؤسسات الدولة وأفراد المجتمع، مؤكداً حرص شرطة الشارقة واستعدادها في تقديم الدعم اللازم لجهود الأعمال الخيرية والإنسانية من منطلق واجبها والتزامها المجتمعي تجاه أفراد المجتمع.

من جانبه ثمن محمد سالم الجنيبي دور شرطة الشارقة وحرصها على تعزيز سبل التعاون لدعم الخدمات الإنسانية لأفراد المجتمع.

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