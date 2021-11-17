مزاد ليوا للتمور ينطلق اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام )

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ينطلق مزاد ليوا للتمور، اليوم في الساحة الخارجية لمجلس المشرف بأبوظبي، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي.

يفتح المزاد أبوابه في تمام الساعة السادسة مساءً ولغاية العاشرة مساءً، أمام الراغبين في اقتناء التمور من سكان الدولة وزوارها، حيث يقدم المزاد نخبة من أجود أنواع التمور الإماراتية القادمة من مزارع الدولة ومن إنتاج هذا العام.

والمشاركة في المزاد مفتوحة أمام الجميع، ويتم تسجيل الراغبين في المزايدة بموقع المزاد فور حصولهم على رقم المشاركة، أما أصحاب مزارع النخيل الراغبين في المشاركة فيشترط عليهم أن تكون التمور من الإنتاج المحلي لعام 2021، فيما تم تعيين فريقاً متخصص بتفريغ وترتيب التمور.

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