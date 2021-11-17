رئيس الأركان يستعرض التعاون مع قادة عسكريين

المصدر: (دبي ـ وام )

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بمكتبه، في معرض دبي للطيران 2021، كلاً على حدة، الفريق أول متقاعد راحيل شريف القائد العسكري بالتحالف الإسلامي العسكري بالمملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب، والفريق عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية السودانية، والفريق شفيع الدين رئيس أركان الجيش بجمهورية بنغلاديش، واللواء عبدالله شامان رئيس قوة الدفاع بجمهورية جزر المالديف، والعقيد يوسف إجهاد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني للتنمية بجمهورية جزر القمر.

جرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات التي تربط بين الإمارات ودول الضيوف، خاصة ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز