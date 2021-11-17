البواردي يلتقي عدداً من الوزراء وضيوف «دبي للطيران»

المصدر: (دبي - وام )

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في معرض دبي الدولي للطيران 2021، أمس، كلاً على حدة، الدكتور نيناد بوبوفيك وزير الابتكار والتطوير التكنولوجي الصربي، وتاوبروفا وزير الصناعة والتجارة التشيكية، واللواء ركن طيار محمد بن سعيد المغيدي الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

ورحب معاليه بالضيوف وأشاد بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، فيما أشاد الضيوف بمعرض دبي للطيران ومستوى تنظيمه هذا العام رغم التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة «كوفيد 19».

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