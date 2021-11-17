قائد القوات الجوية يستقبل عدداً من ضيوف المعرض

المصدر: (دبي – وام )

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استقبل اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، بمكتبه بمعرض دبي للطيران 2021، كلاً على حدة، الفريق أول طيار زهير أحمد بابير سيدو رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية، والفريق تسانكو إيفانوف ستويكوف نائب رئيس الدفاع البلغاري، والفريق ملاح توجيهي الركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية السودانية، والعقيد جاحيك اسلانيان مدير إدارة القوات الجوية بدولة ناميبيا.

واستعرض خلال اللقاءات العلاقات العسكرية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الضيوف والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. وبحثت اللقاءات التعاون في المجالات المتعلقة بالشؤون الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتنسيق المشترك.

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