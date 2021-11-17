«بيانات» تخطط لتدشين أول رحلة «درون» جوي عالي الارتفاع

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «بيانات» للخدمات المساحية، وهي شركة سريعة النمو متخصصة في مجال المعلومات الجيومكانية وتحليل البيانات القائم على الذكاء الاصطناعي ومقرها الإمارات، عن خططها لتدشين أول رحلة «درون» جوي عالي الارتفاع والمعروفة أيضاً بتقنية (HAPS)، وهي عبارة عن طائرة بدون طيار تحلق على ارتفاع 14.5 كيلومتراً وتعمل بالطاقة الشمسية يتم التحكم فيها عن بعد، وذلك أثناء معرض دبي للطيران.

وسوف تثبت الرحلة التجريبية الأولية، المقرر إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، الاستخدامات العملية المتباينة للدرون الجوي عالي الارتفاع وسوف تستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في هذا الطائرة، والتي تعمل بالطاقة المتجددة من دون انبعاثات كربونية. إن هذا الابتكار لدولة الإمارات العربية المتحدة يعمل على تمكين فئة جديدة من الدرون الجوي عالي الارتفاع والصديقة للبيئة من الطيران على ارتفاعات شاهقة لفترات مطولة، مع بث معلومات جيومكانية مباشرة من الطبقة الجوية العليا «الستراتوسفير».

وسيتم إطلاق هذه الطائرة من أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة، حيث تحلق على ارتفاع 14.5 كيلومتراً مع تنفيذ مجموعة من اختبارات الرصد والأبحاث البيئية. وستكون هذه الرحلة هي الأولى لطائرة من هذا النوع تحلق انطلاقاً من الإمارات، وسوف تمثل واحدة من عمليات الإطلاق القليلة والمحدودة لطائرات «الدرون» الجوي عالية الارتفاع على مستوى العالم.

وقال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»: إن التدشين الوشيك «للدرون» الجوي عالي الارتفاع في أبوظبي يمثل مرحلة مهمة لشركة بيانات ولدولة الإمارات العربية المتحدة بينما نواصل ابتكار تقنيات جديدة ومتقدمة. سوف تضيف شركة بيانات من خلال النجاح في إطلاق هذه الطائرة لطبقة الستراتوسفير، والتي تعمل بالطاقة النظيفة، إلى قائمة القدرات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي والرائدة على مستوى العالم.

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