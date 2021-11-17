مدير عام «آيرينا»: الإمارات رائدة في العمل المناخي

المصدر: دبي - وام

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أكد فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن دولة الإمارات تقوم بجهود رائدة في مجال العمل المناخي والتصدي لتداعيات تغير المناخ، مشيداً بتنظيم الدولة المبهر لإكسبو 2020 دبي بمشاركة نحو 192 دولة.

وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش إكسبو 2020 دبي: «نتوجه بالتهنئة إلى دولة الإمارات على اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP 28» عام 2023، كما نهنئ جمهورية مصر العربية أيضاً على اختيارها لاستضافة «COP 27» العام المقبل»، مشيراً إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد مستضيفي المؤتمر العالمي لدورتين متتاليتين وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة والمتزايدة لتعزيز العمل الدولي الجماعي في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للدولة خلال تحضيراتها لاستضافة هذا الحدث العالمي البارز عام 2023 وكذلك إلى جمهورية مصر العربية خلال استضافتها نسخة عام 2022.

مبادرة

وأعرب عن إعجابه بإعلان دولة الإمارات أخيراً عن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والتي تأتي تتويجاً للجهود الإماراتية الهادفة إلى الإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً.

وأكد أن دولة الإمارات تقوم بجهود رائدة في مجال العمل المناخي ونعتقد أنها تقود جهود المنطقة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية والعمل على ترسيخ دعائم مستقبل مستدام ومزدهر للأجيال المقبلة.

وعن الإعلان الأخير في «كوب 26» بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بإطلاق المنصة العالمية لتسريع نشر مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية، أشاد فرانشيسكو لا كاميرا بالجهود البارزة التي تقوم بها الدولة للمساهمة في مشاريع الطاقة المتجددة في العالم، حيث تعهدت مع إطلاق هذه المنصة بتخصص 400 مليون دولار من خلال صندوق أبوظبي للتنمية لتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة بحيث تنعكس بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أعلنتا عن إطلاق المنصة العالمية على هامش مؤتمر «COP26» الذي أقيم أخيراً في مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.

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