عصام الحميدان يبحث التعاون مع قنصل فرنسا

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، كاثيلي كيندي القنصل العام الفرنسي، التي استلمت مهام عملها في القنصلية مؤخراً. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة والقنصلية الفرنسية في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع الرعايا وآخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي نهاية اللقاء تمنى النائب العام للقنصل الجديد النجاح في مهامها الجديدة.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، ومصطفى عبدالرحمن الشاهين مدير مكتب النائب العام، وماري تشارير نائب القنصل العام الفرنسي، وسلفادور فرناندس مسؤول الشؤون القنصلية الفرنسية، نائب قنصل.

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