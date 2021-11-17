شرطة عجمان تطلق الروبوت الذكي في مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان الروبوتات الذكية في مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين لتعزيز الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين، بما يتيح للمتعاملين الحصول على المساعدة على إنجاز خدماتهم، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز سعادة المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وقال العميد خالد محمد النعيمي نائب المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة عجمان إن إطلاق الروبوتات الذكية في مركز الخدمة جاء ضمن جهود القيادة لتعزيز الذكاء الاصطناعي في خدمة المتعاملين، مؤكداً التزامها تشجيعهم على استخدام القنوات الذكية لإنجاز الخدمات.

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