تعاون لتأمين الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، واللواء عوض حاضر المهيري نائب مدير الإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، توقيع مذكرة تفاهم لتأمين الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات ومستخدميها ومنشآتها، وإعلان تشكيل فريق الشريان الحيوي، لوضع الخطة الاستراتيجية لتأمين قطاع النقل والمواصلات.

وقع المذكرة عن الهيئة عبد المحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعن شرطة دبي العميد عبيد سعيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات.

وبموجب مذكرة التفاهم توفر إدارة أمن المواصلات أقصى درجات الأمن والسلامة لقطاع النقل والمواصلات ومستخدميه ومنشآته، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات لأمن قطاع النقل والمواصلات، وتحديد وتحليل الأخطار التي قد يتعرض لها القطاع، وتقديم الدعم الأمني الضروري في حال حدوث أي خطر، وتوفير الحماية والسلامة للقطاع، ووضع الخطط وتوفير الاحتياجات الضرورية لمواجهة الحوادث والكوارث والتهديدات المحتملة.

الشريان الحيوي

وأعلن خلال توقيع مذكرة التفاهم تشكيل لجان أمنية مشتركة بين الجانبين، تشمل: لجنة تأمين الشريان الحيوي لقطاع النقل والمواصلات، وتتولى الإشراف على وضع الخطة الاستراتيجية، وتبادل المعلومات بشأن الأخطار التي قد يتعرض لها القطاع ومستخدموه ومنشآته، واعتماد القرارات النهائية في المشاريع والخطط الأمنية التي سيجري العمل بها، فيما تتولى اللجنة التنفيذية لتأمين الشريان الحيوي، وضع الحلول المناسبة للمعوقات والتحديات في تأمين الحماية والسلامة لقطاع النقل والمواصلات.

وأشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بتوقيع مذكرة التفاهم التي تعزز التنسيق والتعاون بين الجانبين، كما تعد امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان لتأمين قطاع المواصلات العامة الذي يعد مرفقاً حيوياً يستخدمه مئات الآلاف من السكان يومياً.

شكر

من جانبه أعرب معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي، وعلى رأسها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ومعالي الفريق عبد الله خليفه المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الدولة بدبي، على دعمهم وتعاونهم الكبيرين مع جهود هيئة الطرق والمواصلات في مجال تأمين وسلامة وسائل النقل الجماعي، الذي انعكس إيجاباً على مستخدمي وسائل المواصلات.

تعزيز الاستدامة

أشاد اللواء عوض حاضر المهيري، نائب مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، بعلاقة الشراكة والاستراتيجيات الأمنية بين إدارة أمن المواصلات بدبي وهيئة الطرق والمواصلات كونها خطوة إضافية في تعزيز العلاقات المؤسسية بما يضفي بعدًا أمنيًا واستراتيجيًا لخططها المستقبلية، والتي من شأنها تعزيز الاستدامة التنموية في منظومة النقل والمواصلات.

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