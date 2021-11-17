1794 حالة صلح في النزاعات المدنية والتجارية بأبوظبي خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف التقرير الإحصائي لمراكز الوساطة والتوفيق بدائرة القضاء خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري أن إجمالي النزاعات المدنية والتجارية المعروضة أمام المراكز على مستوى أبوظبي، سجل 9 آلاف و388 نزاعاً، فيما بلغ عدد النزاعات المنجزة والمتصرف فيها 8 آلاف و670، والتي وصل مؤشر الصلح فيها إلى نحو 21% بإجمالي 1794 نزاعاً.

وأوضح التقرير أن عدد النزاعات المتصرف فيها في منطقة أبوظبي بلغ 6 آلاف و120 نزاعاً انتهى منها بالصلح 1245، وفي منطقة العين سجل إجمالي النزاعات 2419 انتهى منها 516 صلحاً بين الأطراف، وفي منطقة الظفرة بلغ العدد 134 ليتم التوصل إلى حلول ودية في 33 نزاعاً.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن ترسيخ قيم التسامح وتعزيز جهود الصلح والتسوية الودية للمنازعات، يعد جزءاً أساسياً من أهداف دائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تعزيز المبادرات الداعمة لضمان استقرار وتماسك المجتمع.

وأشار إلى الجهود المبذولة في مراكز الوساطة والتوفيق بدائرة القضاء، للتوصل إلى التسويات الودية للخلافات والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، وانتهائها بالصلح من دون الحاجة لإحالتها إلى المحاكم المختصة.

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