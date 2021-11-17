وزير داخلية الجبل الأسود يطلع على تقنيات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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زار سيرجي سيكولوفيتش، وزير الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، القيادة العامة لشرطة دبي، وكان في استقباله، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في زيارة لبحث سبل التعاون بين البلدين في الجوانب الأمنية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على التقنيات الحديثة لشرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان.

رافق وزير الداخلية، زوران بردجانين القائد العام لشرطة جمهورية الجبل الأسود، في حين حضر اللقاء من جانب شرطة دبي، اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين.

ورحب معالي الفريق المري بالوفد الزائر مؤكداً حرص شرطة دبي على تطوير هذه العلاقات، للوصول بها إلى شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات.

واطلع وزير الداخلية في جمهورية الجبل الأسود في زيارته على منظومة العمل في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، إلى جانب اطلاعه على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة إليه، مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد، ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع.

كما زار الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واطلع على منظومة عمل منصة E-crime، الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية.

جهود

واطلع على جهود شرطة دبي في عملية «صيد الثعالب 2» التي أسقطت فيها ريمون الرونوا عباس المُلقب بـ«هاشبوبي»، وأولاليكان جاكوب بونلي المُلقب بـ«وود بيري» و10 أفراد من عصابة أفريقية ارتكبت جرائم غسيل أموال خارج الدولة، واحتيال إلكتروني، واختراق لمواقع وحسابات إلكترونية، وانتحال لصفة الغير لغرض الاحتيال الإلكتروني على الناس، والاستيلاء على أموالهم، إلى جانب الاحتيال المصرفي، وسرقة هويات الضحايا واستخدامها في جرائم الاحتيال الإلكتروني.

كما زار إدارة الحد من الجريمة، واطلع على حقيبة نقل الأموال الجديدة الذكية الهادفة إلى إفشال عمليات سرقة الأموال.

واطلع وزير الداخلية في جمهورية الجبل الأسود على برنامج «الشرطي جارك»، ثم زار إدارة المطلوبين، واطلع على أبرز القضايا الدولية التي تمكنت شرطة دبي من القبض على مطلوبين دوليين فيها وتقديمهم للعدالة.منظومة

كما اطلع في الزيارة على منظومة «درون بوكس» وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في الإمارة.

خدمات المراكز الذكية

زار سيرجي سيكولوفيتش، وزير الداخلية في جمهورية الجبل الأسود، والوفد المرافق له مركز شرطة المرقبات، وكان في استقبالهم، اللواء علي غانم، مدير المركز.

واستمع من اللواء علي غانم إلى شرح حول المركز الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز شرطة دبي ذكي، ويقدم خدماته إلى الجمهور بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، ويوفر الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية المُقدمة، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية.

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