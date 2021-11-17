فعاليات مؤتمر«مكافحة جرائم الملكية الفكرية» ديسمبر المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، نائب رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، عن عقد المؤتمر الإقليمي العاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2021، في إمارة دبي خلال يومي الـ13 والـ14 من شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في مقر القيادة الرئيسي، وقال اللواء المر إن المؤتمر تنظمه الجمعية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز