شرطة رأس الخيمة تختتم تمرين «حصن الدار 2»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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اختتمت شرطة رأس الخيمة تمرين حصن الدار 2 الذي عقد تحت إشراف ومتابعة من اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، والذي أقيم بقاعة المؤتمرات بفندق دبل تري باي هيلتون المرجان وبمشاركة من الجهات الحكومية المحلية المعنية لمواجهة التهديدات والأخطار المختلفة للأمن الداخلي.

وقال العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، إن هذا التدريب يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن والأمان، وحسب الخطة السنوية المعتمدة لضمان الاستعداد ورفع الجاهزية لمواجهة المخاطر والتهديدات بأنواعها والتقليل من آثارها.

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