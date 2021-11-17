«خليفة لنخيل التمر» تشارك في مؤتمر النظم الزراعية ذات الإرث الإنساني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تشارك جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في المؤتمر الدولي حول النظم الزراعية ذات الإرث الإنساني العالمي (GIAHS) والذي تستضيفه مدينة نونو إيشيكاوا في اليابان في الفترة من 25 - 27 نوفمبر الجاري.

وتهدف المشاركة إلى التعريف بواحات «العين» و«ليوا» في الدولة والمعترف بهما دولياً منذ عام 2015 من قبل برنامج (GIAHS) الخاص بالنظم الزراعية ذات الإرث الإنساني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لعرض ما تم إنجازه حتى الآن بالتعاون مع عدة جهات داخل الدولة.

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