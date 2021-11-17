بلدية الشارقة تحل 90 % من شكاوى السكان ودياً

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

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أكد خالد بن فلاح السويدي مساعد مدير عام بلدية الشارقة لخدمة المتعاملين أن الشكاوى التي ترد من الساكنين خصوصاً الجيران يتم الاطلاع عليها وحلها ودياً، حيث تم حل 90 % من الشكاوى ودياً، لافتاً إلى أنه في حال عدم الاستجابة للشكوى يتم التواصل مع الجهات الشرطية المختصة، وهي الخطوة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة ظهر أمس رداً على شكوى من متداخلة تقطن في ضاحية الرحمانية بينت فيها دخول كلب إلى المنزل الذي يوجد به والداها كبيرا السن وأطفالها الصغار وتخشى أن يصابوا بأذى، مطالبة الجهات المختصة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك الأمر، حيث أكد خلالها السويدي أن تربية الحيوانات الأليفة لها أماكن خاصة وليس في الأحياء السكنية.

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