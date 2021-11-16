تزويد «مركز عود التوبة» في العين بأحدث جهاز للتصوير المقطعي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، عن توفير التصوير المقطعي في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل في العين.

وقال الدكتور عمر الجابري المدير التنفيذي الطبي في الخدمات العلاجية الخارجي:تماشياً مع أهداف شركة صحة الاستراتيجية لتسهيل وصول المراجعين إلى الخدمات الصحية، تم تزويد مركز عود التوبة بأحدث جهاز للتصوير المقطعي بهدف تسهيل وصول المراجعين إلى خدمات التشخيص، مما يؤدي إلى التشخيص المبكر وتحسين فرص العلاج.

تقنية

وقال الدكتور هشام الجزار رئيس قسم الأشعة في الخدمات العلاجية الخارجية، إن وجود هذه التقنية في المراكز الصحية يمكننا من توفير النتائج بشكل سريع، حيث أصبح بإمكان المراجع الذي يجري الفحص في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل من الحصول على نتائجه خلال 24 ساعة.

وأضاف إن الجهاز يساعد على الكشف عن أمراض الجهاز التنفسي والهضمي، أمراض العظام، أمراض الأعصاب، وأيضاً يستخدم للكشف عن الأذن والأنف والحنجرة والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى أن الجهاز يعطي صورة أوضح بشكل كبير حتى في المناطق المعقدة مثل قاعدة الجمجمة.

ويعد جهاز الأشعة المقطعية أحدث إضافة إلى مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الذي يضم أيضاً وحدة المناظير والتي تتميز بجهاز تنظير يتميز بدرجة عالية من جودة الرؤية ودقة التصوير بسبب استخدام تكنولوجيا البصريات المتقدمة وأجهزة استشعار تحسين الصور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز