تعاون إماراتي روسي كازاخي لاستكشاف الفضاء

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الإمارات وروسيا وكازاخستان اتفاقية ثلاثية تعهدت فيها بإطلاق مشروع تطوير لموقع الإطلاق غاغارين ستارت في قاعدة بايكونور الفضائية، التي تعد أول منصة في العالم لعمليات الإطلاق المدارية والرحلات الفضائية المأهولة.

تم توقيع خطاب النوايا من قبل وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الفيدرالية الروسية (روسكوسموس) ووزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران الكازاخستانية على هامش معرض دبي للطيران 2021.

مثل التوقيع من جانب الإمارات، سالم بطي القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومن الجانب الروسي سيرجي سافيليف - نائب المدير العام لوكالة الفضاء الفيدرالية الروسية، ومن الجانب الكازخستاني بغداد موسين، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران بجمهورية كازاخستان.

ويضع خطاب النوايا هذا إطار عمل لإقامة تعاون أوثق في جميع المجالات ذات الصلة بالفضاء على أساس المساواة والشراكة والمصالح المشتركة. وسيشجع على تعزيز الاستكشاف السلمي للفضاء، وتبادل المعارف والخبرات، وإقامة روابط جديدة في المجالات ذات الأولوية.

وستعمل الجهات الثلاث معًا لإطلاق مشاريع مشتركة بما في ذلك تحديث موقع الإطلاق غاغارين ستارت في بايكونور كوزمودروم، وستعمل معًا على تسريع الجهود لإنشاء إطار قانوني لتطوير المركز الفضائي بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مشتركة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في موقع الإطلاق، والذي سمي على اسم رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين، الذي أصبح أول إنسان يسافر برحلة إلى الفضاء الخارجي في 1961.

تطلعات

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: إن الاتفاقية الثلاثية بين الإمارات وروسيا وكازخستان تمثل التطلعات المرجو تحقيقها والتي تنصب في دعم الاستكشاف السلمي للفضاء.

تتمتع روسيا وكازاخستان بسجل حافل بالإنجازات في صناعة الفضاء، ويسعدنا أن نرسي الأسس لتعاون أوثق بين الدول الثلاث، وسيؤدي الجمع بين الخبرات والتجارب والموارد المشتركة إلى تسريع التقدم نحو بناء اقتصاد فضائي عالمي أكثر تنافسية.

وتبرهن الخطط المشتركة للعمل معًا على جذب الاستثمار وتحديث موقع الإطلاق التاريخي في بايكونور كوزمودروم على إمكانية التعاون العالمي الذي يعزز المصالح المتبادلة على صعيد رحلات الفضاء والتقدم العلمي والابتكار التكنولوجي والنمو الاقتصادي المستدام.

ويقوم خطاب النوايا على العلاقات القوية بين الدول الثلاث، وهي تأتي بعد أسابيع من توقيع وكالة الإمارات للفضاء ومؤسسة الفضاء الروسية روسكسمس على اتفاقية حكومية وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الملاحة الفضائية في أكتوبر 2021 في مدينة دبي لتعزيز استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية وتوثيق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن الإمارات وكازاخستان كانتا قد وقعتا شراكة اقتصادية استراتيجية في أكتوبر لتطوير مشاريع استراتيجية طويلة الأجل بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والصناعة الزراعية والنقل والخدمات اللوجستية والأدوية والقطاع المالي.

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