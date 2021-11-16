الإمارات والبحرين تبحثان تعزيز آفاق التعاون الفضائي

المصدر: وام

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ناقشت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الامارات للفضاء مع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين سبل تعزيز آفاق التعاون في القطاع الفضائي وذلك على هامش معرض دبي للطيران 2021.

كما بحث الوزيران في اللقاء الذي جمعهما على هامش معرض دبي للطيران 2021 آخر مستجدات المشاريع الفضائية المشتركة ،بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري إن وكالة الإمارات للفضاء تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز علاقات التعاون البناءة وتبادل الخبرات والمعارف المكتسبة مع مملكة البحرين الشقيقة التي تربطنا بها علاقات أخوية وتاريخية وثيقة. وفي ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين أسعدنا متابعة التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين الوكالة والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين الشقيقة .

وأضافت معاليها إن التعاون البناء بين دولة الإمارات ومملكة البحرين يمضي قدماً من أجل تحقيق طموحات وخطط الدولتين في القطاع الفضائي وتشهد المشاريع المشتركة وعلى رأسها القمر الاصطناعي "ضوء 1" تطورات متسارعة تؤكد عزم الدولتين الشقيقتين على الارتقاء بالتعاون بينهما إلى آفاق جديدة.

ومن جانبه أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد الحرص على دعم وتقوية العلاقات الوثيقة والمميزة والتاريخية بين البحرين ودولة الإمارات.

وقال إن مجالات الفضاء والعلوم والتكنولوجيا تترك أثرا كبيرا في حياتنا اليومية والدولتان الشقيقتان عازمتان على تعزيز التعاون والبناء على الفوائد لاقتصادية التي توفرها الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار. وكان من دواعي سروري أن أجري اليوم محادثات مع معالي سارة بنت يوسف الأميري لمناقشة آخر التطورات في شأن مشروع القمر الاصطناعي المشترك ضوء-1 ولاكتشاف سبل جديدة لتعزيز أواصر التعاون وتطوير قطاعي الفضاء في البلدين.

وخلال اللقاء جرى التطرق إلى عدة مواضيع من أبرزها آخر تطورات مشروع بناء القمر الاصطناعي المشترك "ضوء 1" والوقوف على آخر المستجدات المتصلة بموعد إطلاقه وفرص التدريب في عدد من المجالات ذات الصلة بعلوم وتقنيات الفضاء كما تم تبادل الآراء حول مجموعة من المشاريع المستقبلية.

كما تناول الاجتماع مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في معرض البحرين الدولي للطيران المقرر عقده أواخر العام المقبل ترجمة للشراكة المتميزة التي تربط الوكالة والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين وجرى خلال اللقاء توقيع خطاب نوايا تعبيراً عن اهتمام وكالة الإمارات للفضاء بالمشاركة في فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2022 بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتناول الاجتماع أبرز المستجدات في قطاع الفضائي الوطني في كل من البلدين الشقيقين وآخر تطورات الخطط المستقبلية والمبادرات والمشاريع القادمة.

واستعرض الطرفان عددا من أوجه التعاون بين الجانبين وفقاً لمذكرات التفاهم المبرمة سابقا ...مشيدين بالدور المتميز لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي بالقيام بتدريب نخبة من منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على تقنيات الفضاء وإشراكهم في تنفيذ عدة مشاريع بما أسهم في تأهيلهم واكسابهم خبرات في قطاع الفضاء في مملكة البحرين.

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