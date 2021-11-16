توقعات حالة الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:56 والمد الثاني عند الساعة 00:34 و الجزر الأول عند الساعة 18:28 والجزر الثاني عند الساعة 05:53..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 07:55 والمد الثاني عند الساعة 21:25 و الجزر الاول عند الساعة 14:46 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 80 30

دبي 31 23 80 30

الشارقة 31 18 75 25

عجمان 31 23 75 30

أم القيوين 32 18 75 25

رأس الخيمة 31 19 75 25

الفجيرة 28 22 75 40

العين 31 19 70 30

ليوا 30 20 85 30

الرويس 31 22 80 40

السلع 30 23 80 40

دلما 28 25 75 40

طنب الكبرى 30 24 75 30

طنب الصغرى 30 24 75 30

أبو موسى 30 24 75 30

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