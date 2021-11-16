حملة تفتيشية على مصانع الأسمدة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مؤخراً حملة تفتيشية على مصانع الأسمدة العضوية والكيماوية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار سعيها لتطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة الحيوان والنبات بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي.

وتأتي هذه الحملة التي استمرت 5 أيام بهدف تعزيز الرقابة والتفتيش على مصانع الأسمدة في إمارة أبوظبي والتحقق من مدى التزامها بالتشريعات الاتحادية والمحلية.

وقد تم خلال الحملة زيارة 13 مصنعاً للأسمدة الكيميائية والعضوية في الإمارة منها 5 مصانع غير مستوفية للاشتراطات والمتعلقة بالرخص والصيانة حيث قام مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القرارات والتشريعات الخاصة بمصانع الأسمدة وجار متابعة تنفيذ الإجراء التصحيحي بما يضمن تنظيم عمل مصانع الأسمدة.

كما تم خلال الحملة زيارة 3 مصانع مغلقة ومتوقفة عن العمل ومصنع تحت الإنشاء.

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتطوير منظومة تشريعية ورقابية متكاملة عبر جميع مراحل السلسلة الغذائية، كما حددت ونظمت التشريعات والمتطلبات الخاصة بعمل مصانع الأسمدة بما يضمن توافق أنشطتها ومنتجاتها بتلك التشريعات.

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