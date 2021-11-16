المصدر: البيان

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كشف سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي عن أن وزارة الدفاع تعتزم الاستحواذ على منظومة الدفاع الجوية الكورية (MSAM) والتي ستشكل إضافة نوعية لقدرات وإمكانيات الدفاع الجوي الوطنية، موضحاً أن قيمة الصفقة قد تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل نحو 12.9 مليار درهم).

وتعتبر منظومة MSAM من أحدث منظومات الدفاع الجوي الصاروخي متوسط المدى ومن الأكثر تطورا في العالم.

وقال الحوسني : وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا في المفاوضات مع الجانب الكوري واقتربنا من إبرام اتفاق نهائي بهذا الشأن، موضحاً أن الجانبين اتفقا على تطوير المنظومة حسب المتطلبات العملياتية للقوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: أن هذه الصفقة تأتي في إطار نطاق العمل الجديد لمجلس التوازن الاقتصادي الذي يتولى حالياً إدارة مشتريات وعقود وزارة الدفاع، مؤكداً أن مجلس التوازن سيواصل العمل مع شركائه الاستراتيجيين لتعزيز قدرات الدولة الدفاعية وتحقيق الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال فضلاً عن التطوير المستمر في مجالات التكنولوجيا المتقدمة بشكل يسهم في تحقيق رؤية الدولة المتمثلة في بناء قطاع دفاعي متطور ويخدم الاهداف المستقبلية.

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