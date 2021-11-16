المصدر: البيان

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أعلن قطاع التعليم، اليوم، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا في الدولة عن تحديث بروتوكول إعادة فتح المنشآت التعليمية.

وتضمن التحديث ما يلي..

عودة التعليم الحضوري في جميع المنشآت التعليمية واستعادة الطاقة الاستيعابية الكاملة لها مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

الاستمرار في تطبيق الفحص الطبي حسب البروتوكول المعتمد لتشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة، بالإضافة إلى ترك مسافة التباعد على أن تكون آمنة لتجنب التلاحم الجسدي.

السماح لأولياء الأمور بحضور الفعاليات المتعلقة بالمنشآت التعليمية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى العمل على نظام المرور الأخضر، وفحص PCR مخبري لا يتجاوز 96 ساعة والالتزام بارتداء الكمام.

سيتم استعادة الطاقة الاستيعابية للحافلات في المنشآت التعليمية بنسبة 100% مع التشديد على لبس الكمام أثناء الرحلة والتهوية الجيدة في الحافلات.

التأكيد على أن اللقاح إلزامي لدخول السكن الجامعي، ولمن لديهم استثناء طبي عن التطعيم، فعليهم إبراز نتائج فحص مخبري PCR سلبية أسبوعياً.

التأكيد مجدداً على أهمية الحصول على الجرعة الداعمة لجميع الكوادر التعليمية والإدارية وأبنائنا الطلبة وخاصة في ظل انتشار المتحورات حول العالم، وذلك بهدف تعزيز المناعة المجتمعية وضمان بيئة آمنة وصحية في المنشآت التعليمية بكافة مراحلها.

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