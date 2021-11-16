حمدان بن محمد: دبي تبدأ إصدار إذن دخول لمرات متعددة لموظفي الشركات العالمية

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عن بدء دبي إصدار إذن دخول لمرات متعددة مدته خمس سنوات لموظفي الشركات العالمية المتواجدة في الإمارة.

وقال سموه: "هدفنا التيسير على المؤسسات وتمكين فرق عملها من التحرك بسرعة وسهولة من وإلى دبي للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المقامة فيها على مدار العام".

وأضاف سموه: "التطوير المستمر للأطر المنظمة لبيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل الجذب والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار عوامل تؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم كونها تلبي احتياجات مجتمعها وتستبقها بإجراءات تعين مختلف مكوناته من مؤسسات وأفراد على النجاح والتميز".

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