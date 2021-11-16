عبدالله بن زايد يستقبل وزير التجارة والصناعة الروسي في "إكسبو 2020"

المصدر: وام

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استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسي.

تم خلال اللقاء - الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية والتعاون المشترك وسبل تعزيزه في المجالات المختلفة ومنها الاقتصادية والتجارية وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

كما تناول سموه ومعالي وزير التجارة والصناعة الروسي دور إكسبو 2020 دبي في تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود العالمية المبذولة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي العالمي والعمل على ترسيخ اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي دينيس مانتوروف .. مؤكدا أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة ومتطورة ويعملان معا من أجل تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيها.

حضر اللقاء .. سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

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