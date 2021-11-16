"حملة 100 مليون وجبة" تنجز توزيع 11.1 مليون وجبة في غانا

المصدر: وام

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أعلنت "حملة 100 مليون وجبة"، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، إنجاز توزيع أكثر من 11.1 مليون وجبة في جمهورية غانا، وذلك بالتعاون مع منظمة "فود فور أول" Food4All الخيرية وبالشراكة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام.

وجرى توزيع حصص المواد الغذائية سهلة التخزين، والتي تعادل 11,102,415 وجبة وتكفي لعدة أسابيع وتشكل المكونات الأساسية لإعداد وجبات طعام مغذية، على 121,765 مستفيدا في عدد من مناطق غانا، وذلك بالتنسيق مع الهيئات الرسمية والمؤسسات الخيرية والإنسانية المحلية، لتقديم الدعم الغذائي المباشر للأسر والأشخاص الأشد حاجة.

وبعد أن وفرت الحملة الدعم الغذائي للمحتاجين في الأحياء الفقيرة ومجمعات الزنغو السكنية التي تضم العديد من الفئات الأقل دخلاً في ضواحي العاصمة الغانية أكرا، وصلت الحملة إلى المحتاجين في كلٍ من مدينة كوماسي في الجنوب ومنطقة أشانتي، ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد وثالث أكبر أقاليمها الإدارية والتي تضم وحدها حوالي خُمس سكان غانا ويسكنها أكثر من 4.7 مليون نسمة.

وقالت سارة النعيمي مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "استطعنا بالتعاون والتنسيق مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام و"منظمة فود فور أول" الخيرية والسلطات المحلية في جمهورية غانا تقديم ما يعادل أكثر من 11.1 ملايين وجبة من الطرود الغذائية سهلة التخزين لأكثر من 121 ألف مستفيد؛ وتحديداً في إقليم أشانتي الذي يضم الكثافة السكانية الأعلى على مستوى البلد الأفريقي، وذلك في إطار جهود حملة "100 مليون وجبة" لترجمة قيم العطاء، التي أكدها مجتمع الإمارات بالمساهمات السخية لأفراده ومؤسساته في الحملة، إلى دعم غذائي مباشر يصل إلى المحتاجين والأقل دخلاً أينما كانوا دون تمييز، ويوفر لهم شبكة أمان غذائي تساعدهم على مواجهة التحديات الراهنة، لا سيما الجوع وسوء التغذية".

وأضافت النعيمي: "اكتمال عمليات التوزيع في غانا ضمن حملة "100 مليون وجبة" يقرّبنا أكثر إلى إنجاز التوزيع في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة في أربع قارات، بفضل العمل المشترك والتعاون مع كافة شركاء الحملة من أجل مد يد العون للمحتاجين وتوفير الدعم الغذائي والتضامن الإنساني الذي يحتاجونه".

بدوره، قال الدكتور معز الشهدي، رئيس الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام: "بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي يصل أثر برامجها ومبادراتها الخيرية والإنسانية إلى عشرات الدول والمجتمعات حول العالم، وصلنا ضمن حملة "100 مليون وجبة" بالدعم الغذائي إلى ملايين المحتاجين في عدة دول تنشط فيها الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام؛ بما في ذلك غانا. وهي فرصة عززت جهود عملنا الإنساني المشترك لضمان مستقبل أفضل للمجتمعات الأقل حظاً".

ورافق فريق من "برنامج صنّاع الأمل" كوادر حملة "100 مليون وجبة" ضمن عمليات التوزيع في غانا في جولة ميدانية تعرفوا خلالها على مختلف مراحل وخطوات التوزيع في المناطق والقرى التي شملتها "حملة 100 مليون وجبة" في البلاد، ضمن جهود الحملة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين وتقديم الطرود الغذائية لهم في مناطق تواجدهم.

واطلع متطوعو برنامج صُناع الأمل على آليات وعمليات الحملة؛ بما في ذلك تصنيف المواد الغذائية في المستودعات، وإعداد الطرود، ومن ثم توزيعها مباشرة على الأفراد والأسر في المناطق المستهدفة بالدعم الغذائي لحملة 100 مليون وجبة، في تجربة طورت مهارات العمل الإنساني المؤسسي لديهم.

وتكونت الطرود التي وزعتها حملة 100 مليون وجبة في غانا من مواد غذائية رئيسية، بما في ذلك الدقيق، والأرز، والسكر، والزيت، تمكّن المستفيدين من الحملة من إعداد وجبات طعام متوازنة.

وتندرج حملة 100 مليون وجبة ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتمثل استجابةً عملية لأحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم والذي يتجسد بالجوع وسوء التغذية، كما توفر المعونات الغذائية للمحتاجين وتقدم لهم شبكة أمان غذائي لهم في المجتمعات الأقل دخلاً.

وكانت حملة 100 مليون وجبة التي نظمتها نظّمت "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضاعفت هدفها المعلن بتلقيها مساهمات وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يعادل 216 مليون وجبة، تبرع بها الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال وروّاد العمل الخيري من دولة الإمارات ومن خارجها.

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