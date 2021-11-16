رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" رسالة خطية من فخامة آداما بارو رئيس جمهورية غامبيا الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله - في مقر إكسبو 2020 دبي - معالي مامادو تنغارا وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غامبيا.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير أطر التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول سموه ومعالي وزير خارجية غامبيا تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي ودوره المهم في خلق فرص واعدة لتعزيز العلاقات الثنائية والشراكات بين الدول المشاركة وتنمية التعاون الدولي.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي مامادو تنغارا ..

مؤكدا الحرص على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

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