المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خطوات إصدار جواز سفر جديد لأحد أفراد العائلة في الإمارات.

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان الأفراد إصدار الجواز عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.

خطوات

-التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.

-اختيار خدمة إصدار جواز سفر بعد التحقق من نجاح خطوة تسجيل مولود.

-اختيار فرد العائلة المراد تجديد جواز سفر له.

-التحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها.

-دفع الرسوم المستحقة.

-استلام الجواز من شركة التوصيل المعتمدة.

ونوهت الهيئة، بالمتعاملين التأكد من دقة وصحة البيانات المسجلة لضمان سرعة إنجازها في الوقت المحدد.

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