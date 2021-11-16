ميناء جبل علي يستقبل أول سفينة لشركة الشحن الصينية "كو لاينز" تصل إلى المنطقة

المصدر: البيان

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استقبل ميناء جبل علي، الميناء الرائد التابع لـ "دي بي ورلد"، بتاريخ 27 أكتوبر 2021، سفينة الحاويات "أم في كول هويزو MV CUL HUIZHOU"، التابعة لخطوط الشحن الصينية تشاينا يونايتد لاين المحدودة "كو لاينز" قادمة من تشينغداو في الصين. وهي السفينة الأولى التابعة لخطوط الشحن التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويعزز وصول هذه السفينة مكانة ميناء جبل علي كمركز بحري عالمي يرتبط مع 150 ميناء على مستوى العالم، وأحد أسرع الموانئ نموًا في المنطقة. وقد كان في استقبال السفينة شهاب الجسمي، مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في دي بي ورلد الإمارات؛ حيث قدم درعًا تذكاريًا لطاقم السفينة وقبطانها وانغ لي، بحضور داريكو داي، ممثل خطوط الشحن "كو لينز" المالكة للسفينة، وعدد من كبار المسؤولين.

وقال عبد الله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد" الإمارات وجافزا: "يؤكد وصول ناقلة الحاويات "أم في كول هويزو MV CUL HUIZHOU" على المكانة الرائدة التي يحتلها ميناء جبل علي. ومن المشجع رؤية تقدير قطاع الشحن العالمي لدور الميناء في تمكين حركة التجارة العالمية. إذ يسهم انضمام خطوط شحن جديدة في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الدول، كما يرفع الفائدة التي تعود على قطاع التجارة العالمية وصناعة الخدمات اللوجستية."

وأضاف بن دميثان: "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأهم للصين؛ حيث بلغت التجارة الثنائية بين البلدين 174 مليار درهم عام 2020. وسيدعم وصول هذه الناقلة الجديدة جهودنا للارتقاء بالإنجازات الوطنية، عبر تعزيز ثقة التجار الصينيين بقدراتنا التجارية واللوجستية، التي تمكنهم من الوصول بمنتجاتهم إلى اقتصادات وأسواق الشرق الأوسط. ويأتي هذا الارتباط المهم مع شركة "كو لاينز" تزامنًا مع مشاريع الخمسين، ليزيد من ثقتنا بتحقيق هدف الدولة المتمثل في رفع حجم التجارة الحالي البالغ 257 مليار درهم إماراتي بمقدار 40 مليار درهم سنويًا".

وقال ريموند تشين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا يونايتد لاين المحدودة "كو لاينز": "نركز في "كو لاينز" على خدمات الشحن البحري عبر المضيق من جنوب شرق آسيا وبر الصين الرئيس إلى تايوان. وقد نمت أعمالنا تدريجياً خلال العامين الماضيين، وبشكل خاص في النصف الأول من العام 2021؛ حيث أطلقنا رحلات منتظمة كل أسبوعين بين الصين وأوروبا.

وفي يوليو، تم تسيير أكثر من عشر سفن عبر المحيط الهادئ بين الصين والساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. لنحتل اليوم المرتبة 23 على مؤشر "ألفالاينر" من حيث سعة الأسطول، كما تم طلب 64,000 حاوية مكافئة جديدة في عام 2021. وقد تمكنّا بدعم من دي بي ورلد من دخول سوق الشرق الأوسط؛ الذي يرتبط مع الصين بتبادلات اقتصادية وتجارية وثيقة. وفي هذا الوقت الذي تزداد فيه أهمية كفاءة سلسلة الإمداد والتوريد، لاسيما خلال الجائحة العالمية، نتطلع في "كو لاينز" إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع دي بي ورلد."، وتكريسًا لذلك، سيتم إطلاق أولى رحلات "أي جي أكس" (ضمن تحالف باسم "جي سي أس")، بالتعاون مع "آر سي أل/بي آي أل/كي أم تي سي"، لتصل ابتداء من 13 ديسمبر أسبوعيًا بشكل منتظم إلى محطة حاويات دي بي ورلد."

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