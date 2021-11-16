إشادة بجهود إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة عجمان

المصدر: عجمان-البيان

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أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بإنجازات إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وسعيها الدؤوب لتعزيز جودة الأداء المؤسسي بشرطة عجمان، وأثنى على الجهود المتميزة المبذولة التي أثمرت بفوز شرطة عجمان بـ 13 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال عام 2021، بالإضافة إلى مواصفتي جودة جديدتين ليرتفع عدد المواصفات التي أنجزتها إلى 15 مواصفة.

جاء ذلك خلال جولته التفتيشية الافتراضية لإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد جمعة عبيد الشامسي نائب مدير إدارة الاستراتيجية، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

بدأ قائد عام شرطة عجمان جولته الافتراضية بتفقد قسم التخطيط الاستراتيجي واطلع على سير العمل وأداء الموظفين، ثم تفقد قسم الجودة وقسم السعادة وأثنى على التميز الذي حققته القيادة في إسعاد المتعاملين من خلال تقديم الخدمات المتميزة بما يسهم في تحقيق ثقة ورضا المتعاملين، والتي أثمرت بفوز ثلاثة مراكز شرطة بالإضافة إلى مركز خدمات المرور والترخيص بتصنيف خمس نجوم، كما تابع تحقيق المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية ومؤشرات الأجندة الوطنية في أقسام وأفرع الإدارة.

واطلع على أبرز المبادرات المستحدثة في الإدارة والتي استهدفت تحفيز وتشجيع الموظفين، وتعزيز سعادة ورضا المتعاملين عن الخدمات، إضافة إلى الاهتمام بالتحول الذكي في تقديم الخدمات، وناقش مع السادة الضباط خطة الإدارة المستقبلية، وأثنى على الدور الهام لإدارة الاستراتيجية في المشاركة بجوائز التميز وإعداد ملفات المشاركة. وفي نهاية جولة التفتيش الافتراضية أشاد بجهود العاملين بإدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء وحرصهم على أداء واجبهم على أكمل وجه .

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