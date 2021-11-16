80 مليون درهم مشاريع بلدية عجمان لصحة وسلامة البيئة

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

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أكد المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن تعهيد عقود خاصة بأعمال النظافة لشركات من القطاع الخاص للعمل على نظافة الأحياء السكنية وذلك بقيمة 80 مليون درهم والعمل على شراء 4 محطات جديدة لقياس نسبة تلوث الهواء في الأحياء السكنية الجديدة، بقيمة مليوني درهم، ضمن اهتمام الدائرة في تنفيذ المؤشرات الاستراتيجية للأجندة الوطنية، الرامية إلى تحسين صحة وسلامة البيئة، إلى جانب عمل مختبر المركبة البيئة، التي تحمل أجهزة رقابية لتحدد مصدر الانبعاثات المختلفة، كما تعمل ضمن أنظمة وبرامج الذكاء الصناعي، إلى جانب تكثيف العمل في المناطق الصناعية، بهدف إحكام الرقابة البيئية، والتأكد من صحة وسلامة البيئة من التلوث .

وقال الحوسني لـ (البيان)، تم خلال العام الحالي، إبرام عقود مع شركات خاصة للعمل في مجال نظافة الأحياء السكنية، والمناطق التجارية والصناعية، بتكلفة 80 مليون درهم، وبهدف صحة وسلامة البيئة، مشيراً إلى أن العقود الجديدة، تأتي متماشية مع توجهات الدولة في مجالات الصحة العامة، وإصحاح البيئة، لتعزيز صحة وسلامة السكان، وتوفير بيئة صحية سليمة من جميع الأخطار، التي تهدد حياة الناس، كما تم رصد مبلغ مليوني درهم لشراء 4 محطات لرصد تلوث الهواء في المناطق السكنية الجديدة، بغرض معرفة ومتابعة نسب التلوث، ومعرفة أسبابها، إلى جانب عمل المركبة البيئة، التي تقوم بجولات ميدانية في جميع الأحياء السكنية والصناعية، وتقوم برصد جميع أنواع التلوث البيئي .

وأكد الحوسني أن دائرة البلدية والتخطيط، تعمل جاهدة للحد من الانبعاثات والأدخنة التي تنتج عن المنشآت الصناعية، وتحسين ورفع جودة الهواء في الإمارة، من خلال المشاريع والمبادرات التي تخدم رفع مؤشر جودة الهواء، والذي يسهم في تحسين جودة الحياة، لتكون الإمارة المكان الأفضل للعيش .

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