دبي تفوز باستضافة الدورة 45 لمؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات

المصدر: دبي - البيان

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تسلمت مدينة دبي ممثلة في هيئة الصحة راية استضافة الدورة الـ 45 لمؤتمر «الاتحاد الدولي للمستشفيات 2022» من مدينة برشلونة الإسبانية، وذلك بعد فوز دبي باستضافة هذا الحدث الطبي العالمي الكبير في يناير الماضي، حيث أعلن الاتحاد عن هذا الاستحقاق، مؤكداً أن دبي تعد مركزاً دولياً جاذباً للمؤتمرات العالمية الرائدة وذلك يعود إلى العديد من الأسباب بما فيها توفر البيئة الآمنة والتواصل السلس للزوار والضيوف ونظام الرعاية الصحية المميز والذي يجري تطويره على الدوام.

وتنطلق أعمال المؤتمر في نوفمبر من العام المقبل بتنظيم من هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع «اندكس» للمؤتمرات والمعارض - العضو في «اندكس القابضة» - والاتحاد الدولي للمستشفيات «IHF».

وفي السياق نفسه لفتت دولة الإمارات الأنظار بحضورها القوي المميز في أعمال الدورة الـ 44 لقمة الاتحاد الدولي للمستشفيات التي تستضيفها مدينة برشلونة الإسبانية حالياً وفوزها الاستثنائي بست جوائز قيمة رفيعة المستوى حصلت عليها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وهيئة الصحة بدبي ومستشفى الكورنيش في أبوظبي ومجموعة «ميديكلينك» الشرق الأوسط، وبذلك تكون الإمارات قد أضافت إنجازاً مهماً إلى رصيد تفوقها وسجلها الصحي المميز على الساحة الصحية الدولية.

وتضمنت الجوائز فوز هيئة الصحة بدبي بالجائزة الذهبية للكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين عن فئة القيادة والإدارة ضمن إطار سرعة المرونة المؤسسية إلى جانب الجائزة الشرفية للكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين عن فئة القيادة والإدارة فئة تحسين رحلة المريض في العيادات الخارجية في مستشفى دبي التابع للهيئة.

كما فازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالجائزة البرونزية للكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين عن فئة القيادة والإدارة عن برنامج الكشف المبكر لحديثي الولادة وجائزة «صديقي القابضة» الشرفية للتميز فئة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات عن برنامج الطب النفسي المجتمعي.

وحصل مستشفى الكورنيش في أبوظبي على جائزة «مستشفى الدكتور كوانغ تاي كيم الكبير» الشرفية عن مركز التميز الخاص برعاية النساء والأطفال حديثي الولادة الذي يضمه المستشفى، كما حصلت مجموعة «ميديكلينك» الشرق الأوسط على جائزة «أوستكو» للتميز الشرفية فئة جودة وسلامة المرضى عن مبادرة رحلة إلى صفر للوقاية من الأضرار التي ينفذها المستشفى.

شوط كبير

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي على هامش مشاركته في الحدث ببرشلونة: إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً ومهماً على طريق الرفاه الصحي وعلى طريق الاستدامة والتنافسية العالمية في هذا المجال الحيوي الذي تسعى فيه للوصول إلى نموذج صحي من الطراز الأول يحتذى بها عالمياً.

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