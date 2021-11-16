عبد الله بن زايد يبحث علاقات التعاون مع مصر والبحرين والنرويج

المصدر: دبي - وام

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استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. تم خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وجهود البلدين الشقيقين، لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان - خلال اللقاء - عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحات العربية والإقليمية والدولية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الإماراتية البحرينية، والتي ترتكز على أواصر متينة من الأخوة والتعاون المشترك، بما يحقق الخير للبلدين الشقيقين وشعبيهما.

من جانبه، أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على العلاقات الأخوية المتميزة، التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، والنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

كما توجه الزياني بالتهنئة، إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمناسبة اختيار دولة الإمارات، لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن تغير المناخ «COP28»، عام 2023.

مصر

كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية المتجذرة بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، وسبل تعزيز مختلف جوانب العمل والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. كما بحث سموه، وسامح شكري، تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة وزير الخارجية المصري.. مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة، التي تجمع البلدين الشقيقين، والحرص على تنميتها وتطويرها في المجالات كافة، بما يلبي تطلعات قيادتهما، ويعود بالخير على شعبيهما. من جانبه، أشاد سامح شكري، بعمق العلاقات الأخوية الإماراتية المصرية، والنمو والتطور المستمرين، الذي تشهده مجالات التعاون المشترك بينهما.

النرويجكما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، هنريك ثون نائب وزيرة خارجية مملكة النرويج. جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والنرويج، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في عدة مجالات، كما بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة نائب وزيرة خارجية النرويج.. مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين. من جانبه، أشار هنريك ثون، إلى تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات.

سوريا

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث تطورات الأوضاع في سوريا، وسبل تعزيز الجهود الدولية المبذولة، لحل الأزمة السورية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بالبلاد.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بغير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.. مجدداً دعم دولة الإمارات لكافة الجهود المبذولة، لترسيخ الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة، وتلبية تطلعات شعبها في التنمية والازدهار.

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