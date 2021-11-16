تعاون بين «دبي للطيران» ووكالة الإمارات للفضاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلن معرض دبي للطيران عن توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تعزيز محور الفضاء ضمن فعاليات المعرض ومكانته باعتباره منصة رئيسية ومهمة للشركات والمستثمرين في القطاع الفضائي.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم على هامش فعاليات اليوم الثاني من المعرض، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء. وستدعم هذه الشراكة مختلف أنواع الشركات والمنظمات التي تسعى للمشاركة في الدورات المستقبلية من المعرض، كما ستُسهم في تمكين الشركات المتخصصة في القطاع الفضائي.

وبهذا الصدد، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يواصل القطاع الفضائي ترسيخ مكانته باعتباره قطاعاً حيوياً على مستوى دولة الإمارات، حيث أسهم في إلهام أجيال من رواد الفضاء والعلماء الفضائيين المستقبليين. أما على المستوى الدولي، فهنالك زيادة في أعداد الشركات والمنظمات واللاعبين الجدد على صعيد الاستثمار في القطاع الفضائي، لذا سيعمل معرض دبي للطيران على تسريع جهوده الرامية للتركيز على محور الفضاء».

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