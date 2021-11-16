مليار دولار لتوسيع قدرات شحن طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بوينغ» و«طيران الإمارات»، عن توقيع طلب شراء طائرتي شحن من طراز 777، في معرض دبي للطيران 2021، بهدف تعزيز القدرة المستقبلية، لواحدة من أضخم شركات الشحن الجوي في العالم، في فترة يشهد فيها الشحن الجوي العالمي ازدياداً كبيراً في الطلب.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة «طيران الإمارات»: تلعب طيران الإمارات دوراً جوهرياً، في إيصال السلع الأساسية للعملاء والمستهلكين على مستوى العالم، من خلال السعة المتاحة في أسطولنا الواسع، ونطاق شبكتنا العالمية، والبنية التحتية المتطورة في مركزنا بدبي.

ويسعدنا أن نعلن اليوم عن استثمار بقيمة مليار دولار، لتوسيع قدرات الشحن لدينا، ما يؤكد التزامنا بتلبية متطلبات عملائنا، ويعكس ثقتنا في نمونا المستقبلي، ومكانتنا كواحدة من أضخم شركات نقل البضائع في العالم.

وسيتم تشغيل طائرات الشحن من قبل «إميريتس سكاي كارجو»، والتي تُشغّل حالياً أسطولاً يضم 10 طائرات شحن من طراز 777، وتنقل أيضاً البضائع على طائرات الإمارات للركاب طراز 777، والبالغ عددها 134 طائرة. وبلغت قيمة الطلبات أكثر من 704 ملايين دولار، وقد نُسبت الطلبات سابقاً إلى عميل غير معروف على موقع طلبات وتسليم الطائرات الإلكتروني الخاص ببوينغ.

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