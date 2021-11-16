الاتحاد النسائي يستعرض سبل تمكين المرأة مع نائبة وزير الخارجية الإيطالي

المصدر: ( أبوظبي ـ البيان)

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استقبلت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، مارينا سيريني، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية إيطاليا، بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وبحث الجانبان علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا في مجال دعم وتمكين المرأة، التي تسهم في الدفع بمسيرة المرأة في البلدين لمراتب متقدمة بكافة المجالات والقطاعات.

وحضرت اللقاء الريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، كما حضر من جانب جمهورية إيطاليا نيكولا لينر سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، والدكتور جوزيبي كافاجنا رئيس سكرتارية نائب الوزير، والدكتور كلاوديو رامونو، السكرتير الأول ورئيس مكتب الشؤون السياسية في سفارة إيطاليا.

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