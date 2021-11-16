رئيس لجنة شؤون الدفاع في «الوطني» يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا

المصدر: (دبي - البيان)

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، مارينا سيريني نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي.

حضر اللقاء سارة محمد فلكناز رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الإيطالية، وميرة سلطان السويدي نائبة رئيس اللجنة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي، خلال اللقاء، على عمق علاقة الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات، والجمهورية الإيطالية، في جميع المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية، ونوه بأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، وتوحيد المواقف والرؤى، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية، في تعميق العلاقات بين الدول.

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