حاكم الشارقة يعتمد الميزانية الأعلى للجامعة القاسمية

المصدر: الشارقة- البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية ميزانية الجامعة القاسمية للعام الجامعي 2021/‏ 2022م، وهي الميزانية الأعلى منذ نشأة الجامعة، وفق رؤية سموه المتواصلة في دعم أداء رسالتها لنشر الإسلام المعتدل والارتقاء بعالمية اللغة العربية، ضمن سعيها إلى التوسع والتنوع في أعداد الطلبة من مختلف دول العالم، انطلاقاً من رسالة الجامعة بأنها شارقية الموقع، عالمية الرسالة، وفق ما تحققه من تعليم أكاديمي متوازن ومتزن، يجمع بين الأصالة والمعاصرة في المعارف والعلوم، التي تقدمها كلياتها.

وجاءت الميزانية مرآة لتوسّع الجامعة في استكمال بنيتها التحتيّة وتطويرها، وزيادة أعضاء الهيئتين التدريسيّة والإداريّة، في ظلّ التوجّه المدروس إلى زيادة أعداد الطلبة المقبولين فيها، بإضافة طلبة من جنسيات جديدة.

ومن شأن الموازنة التي اعتمدها صاحب السمو حاكم الشارقة أن تعمل على تحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها في نشر وسطية الإسلام وسماحته بجيل مؤهل في كافة التخصصات، التي تتيحها الجامعة في كليات الجامعة الخمس وهي كلية الشريعة والدراسة الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال وكلية القرآن الكريم.

ووفق تلك الميزانية المعتمدة للعام الجامعي 2021/‏ 2022 فإنه سيتم قبول 400 طالب وطالبة، فضلاً عن مواصلة الطلبة الدارسين لمشوارهم التعليمي لينتظم في الجامعة طلبة من 93 دولة مقبولين من مختلف قارات العالم.

وستحقق الميزانية في ضوء ذلك رؤيتها العالميّة من موقعها في الشارقة، لتشرق على العالم كلّه برسالتها السمحة المعتدلة المنفتحة على أحدث الإنجازات في العلوم الإنسانيّة والفنون والآداب، انطلاقاً من أهمّ رُكنين تقوم عليهما الجامعة، وهما القرآن الكريم واللغة العربيّة.

وقدم محمد عبيد راشد الشامسي عضو مجلس أمناء الجامعة القاسمية رئيس اللجنة المالية وتنمية الموارد الشكر والثناء إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية لاعتماد سموه للموازنة الأكبر في تاريخ الجامعة، بزيادة عن العام الماضي، والتي تتماشى وفق رؤية سموه في دعم الجامعة، لتظل رائدة من بين الجامعات في مناهجها ودورها في استقطاب طلاب وطالبات العالم للدراسة في كلياتها، التي نالت التجديد على اعتماد كافة برامجها الأكاديمية.

من جانبه أشاد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية بمواقف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية الداعمة لمسيرة صرح الجامعة القاسمية.

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