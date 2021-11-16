اكتمال الاستعدادات لانطلاقة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

المصدر: دبي - البيان

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أكملت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استعداداتها لانطلاقة النسخة الخامسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، التي ستقام في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي خلال الفترة من 20- 27 نوفمبر 2021، وبهذا الصدد صرح المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تعتبر واحداً من الفروع الرئيسية للجائزة وتحظى باهتمام خاص تقديراً لشخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، ولدورها الهام والرائد في رعاية وتشجيع حفظة وحافظات كتاب الله عز وجل، وإلى الكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية التي ترعاها سموها في العديد من الدول العربية والعالم الإسلامي.

وأضاف بأن جميع اللجان وفرق العمل بالجائزة أكملت استعداداتها لانطلاق هذا الحدث القرآني الذي تتنافس فيها حافظات القرآن الكريم من أكثر من 50 دولة وجالية إسلامية حول العالم تلقينا موافقتهم على المشاركة، والعدد مرشح للزيادة خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث ما زالت الجائزة مستمرة في تلقي ترشيحات الدول للمشاركة في هذا الحدث القرآني المتميز، وسيبدأ وصول المتسابقات بمشيئة الله إلى أرض الدولة خلال أيام 17 و 18 و 19 نوفمبر الجاري.

فعاليات

وأضاف بوملحة بأن المسابقة ستقام في الفترة المسائية وتبدأ يومياً من الساعة الرابعة مساء، أما بشأن الترتيبات الإدارية والإعلامية فسيتم إرسال دعوات إلى جميع الموظفين الحكوميين عبر البريد الإلكتروني، كما جرى أيضاً الاتفاق مع قناة نور دبي الفضائية لنقل فعاليات المسابقة، بالإضافة إلى قناة الجائزة على اليوتيوب، كما ستنتج وحدة الإعلام بالجائزة رسالة يومية ستوزع على القنوات المحلية وبعض القنوات المتعاونة الأخرى كقناة أهل القرآن التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

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