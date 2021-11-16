محمد الشرقي: الفجيرة تتبنى أفضل معايير التعليم العالمية

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية العملية التعليمية والتربوية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في قطاع التعليم، والدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في دعم خططها العملية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في جميع المجالات المهمة.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مدرسة «إيميننس» الخاصة بالفجيرة، والتي تعد أول مدرسة للمؤسسة التعليمية الهندية «سادبافانا» في الشرق الأوسط.

وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى حرص إمارة الفجيرة على تبنّي أفضل المعايير العالمية في المجال التعليمي، ورفد المؤسسات التعليمية بأهم الخبرات المهنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بما يحقق أفضل النتائج، ويتواءم مع استراتيجية الدولة للتقدم بمؤشرها العالمي في قطاع التعليم.

حضر الافتتاح سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية للمدرسة.

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