147 مليون درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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بلغت مصروفات صندوق الزكاة خلال 9 أشهر نحو 147 مليون درهم، استفاد منها مستحقون لها ضمن 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة رئيس لجنة الصرف: إن اللجنة عقدت 92 اجتماعاً خلال هذه الفترة، حيث عقدت اللجنة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 55 اجتماعاً مرئياً «عن بُعد»، كما عقدت 37 اجتماعاً بالتمرير، وأقرت خلالها تقديم 147 مليوناً و214 ألفاً و542 درهماً لمستحقيها من الأسر المحتاجة، بلغ عددها 9412 عائلة ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الزكاة.

وتفصيلاً حول طبيعة المشاريع والمبالغ المصروفة لها أوضح المهيري أن مشروع «الدخل الضعيف» يقع ضمن أعلى المشاريع صرفاً خلال الفترة، حيث بلغت مصروفاته 28 مليوناً و401 ألف و752 درهماً استفاد منها نحو 1708 عائلات مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع «مودة» الموجه للمواطنة زوجة غير المواطن، حيث بلغت إجمالي مصروفاته 27 مليوناً و78 ألف درهم استفاد منها 775 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضاً، ثم يليهم المستفيدون من أموال الزكاة من مشروع تلاحم «المطلقات»، حيث بلغت إجمالي مصروفات المشروع 18 مليوناً و502 ألف و500 درهم استفاد منها 709 عائلات مستحقة، وتتوزع بعد ذلك المصروفات على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.

وأكد المهيري أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، كما يحرص القائمون على الصندوق على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.

وتقدم الأمين العام لصندوق الزكاة بالشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق مؤسسة حكومية اتحادية، وأنه ثمة لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجنة شرعية مكونة من أعضاء مشهود لهم بالعلم والكفاءة، تعمل بمصداقية وشفافية وفقاً للضوابط الشرعية، فضلاً عن وجود رقابة داخلية تتمثل في مكتب التدقيق والرقابة والمتابعة، ورقابة خارجية تتمثل في ديوان المحاسبة والمدقق الخارجي.

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